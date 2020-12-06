شادي الجيلاني المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يتعافى من فيروس كورونا

أظهرت مسحة كورونا، التي خضع لها شادي الجيلاني، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، سلبية عينته بعدما كانت إيجابية، عقب عودة الفراعنة من توجو.

أصيب شادي الجيلاني بالفيروس، وكذلك أحمد حسن كوكا،

مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، ومحمد عبده، مدلك الفريق القومي.

كان منتخب مصر واجه توجو يومي 14 و17 نوفمبر الماضي، ونجح في الفوز

1/ 0 بالقاهرة و3/ 1 في توجو بالجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

رفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة متساويًا مع جزر القمر، وبات في حاجة إلى نقطة واحدة لحسم الصعود لأمم أفريقيا رسميًا.