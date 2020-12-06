شاهد.. الونش بعد شفائه من كورونا: "روحي يا شيخة الله ياخدك"

وجه محمود الونش، مدافع الزمالك، الشكر إلى كل من تواصل معه للاطمئنان عليه خلال إصابته بفيروس كورونا، حيث إن مسحته، اليوم الأحد، جاءت سلبية.

قال الونش عبر "إستوري" على الحساب الرسمي له بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله كل الشكر

والتقدير لكل الناس اللي كلمتني واطمأنت عليا ودعولي بالشفا ربنا يخليكوا ليا وربنا يبعد عنكوا كل شر يارب، الحمدلله رب العالمين المسحة سلبية روحي يا شيخة الله يخدك".

من جانب آخر، كشف الدكتور محمد

أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد أشرف روقا، لاعب وسط الفريق.

أضاف أسامة، للموقع الرسمي للنادي، أن الأشعة أثبتت معاناة روقا من جزع خفيف في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الإصابة.. مضيفًا أن اللاعب سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي خلال أيام قليلة.