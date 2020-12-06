مصر تواجه مالي في كأس الأمم الأفريقية لناشئي السلة

تستأنف، اليوم الأحد، منافسات البطولة الأفريقية لناشئي وناشئات كرة السلة، تحت 18 سنة، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى، بصالات ستاد القاهرة، حيث تواجه ناشئات مصر نظيرتهن الماليات في الثالثة عصرًا، بعد ذلك تقام مباراتان في منافسات الناشئين، الأولى بين السنغال وغينيا عند الخامسة وفي الخامسة والنصف مساءً، وفي الثامنة يلتقي منتخب مصر مع مالي.

وكان منتخب مصر للناشئين حقق فوزه الثاني في البطولة، على منتخب السنغال 75-65، ليحصد العلامة الكاملة بعدما فاز في المباراة الأولى على غينيا 68-60.

وقال محمد الكرداني، المدير الفني لمنتخب مصر: بالنسبة لمباراتنا اليوم مع مالي، هو فريق قوي ومميز

على مستوى العالم في هذه المرحلة السنية، في العام الماضي وصلوا للمباراة النهائية للمونديال، وخسروا أمام السنغال وغينيا بصعوبة بالغة.

ويقود منتخب مصر، محمد الكرداني مديرًا فنيًا، ويعاونه أيمن المطراوي ووائل بدر ومحمد أبوفريخة ومحمد عاطف.

يترأس البعثة، عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

أما منتخب مصر للناشئات، فقد فاز على نظيره السنغالي 54/ 48، في ثالث أيام بطولة الأمم الأفريقية أمس، بينما خسر أولى الجولات أمام مالى 64-36.

وقال عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ورئيس لجنة

المنتخبات: نحن في الصدارة بالنسبة للناشئين، وفي المركز الثاني بالنسبة للناشئات، والأقرب أننا سنواجه مالي في نصف النهائي، وأتوقع بعد ذلك أن نتوج باللقب، ونعد بالتأهل للمونديال للناشئين والناشئات.

أضاف: لجنة المنتخبات تقدم أداءً مميزًا، أحسنا اختيار الأجهزة الفنية، ونعد بمزيد من النجاح والتألق في جميع البطولات.

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمي، مديرًا فنيًا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

يشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.