شاهد.. القليوبية تحتفل بثلاثية الأهلي التاريخية

رصدت عدسة الوفد، فرحة جمهور النادي الأهلي بقرية نامول بمحافظة القليوبية، بالفوز على نادي طلائع الجيش بنهائي كأس مصر، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، على أرضية ستاد برج العرب.

وكان جمهور النادي الأهلى بمحافظات مصر المختلفة عبّر عن سعادته الكبيرة بتتويج المارد الأحمر ببطولة كأس مصر للمرة الـ٣٧ في تاريخه.

وبذلك حصد أبناء الجزيرة ثلاثية تاريخية، الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا

للأندية.

وخرج الآلاف من مشجعي النادي الأهلي، إلى الشوارع والميادين، وسط فرحة عارمة، في قرى القليوبية.

وهتف جماهير النادي الأهالي، الثلاثية للأهلي، فيما خيم الحزن على جماهير نادي الزمالك، الذين انصرفوا من المقاهي والشوارع إلى منازلهم، حزنًا على خسارة أبناء طارق العشري.