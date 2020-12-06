مروان محسن ملك إهدار الفرص في الأهلي

يمارس مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، هوايته المفضلة في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حتى وضع اللاعب نفسة في مرمي نيران الجمهور ونجوم كرة القدم المصرية، بسبب استمرارة في اضاعة الأهداف، الامر الذي أهل مروان محسن إلى حمل صفة ملك إهدار الفرص في النادي الاهلي.

وأهدر مروان محسن، مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق للمارد الأحمر في شباك الاتحاد السكندري، بالمباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور النصف نهائي من كأس مصر، وجاءت الفرصة من كرة بينية مررها حسين الشحات لاعب الأحمر واضعاً مروان محسن على انفراد تام بعماد السيد حارس الفريق السكندري.

موضوعات ذات صلة..

كأس مصر ملكهم.. الأهلي يعيش عام البطولات

شاهد.. تعليق علي لطفي على تتويج الأهلي بكأس مصر

النحاس: بعض المحللين خرجوا عن الأدب في الحديث عن مروان محسن

مروان محسن أمام نيران الجماهير والنجوم بعد مباراة القمة

تعرض مروان محسن مهاجم النادي الأهلي إلى هجوم من نجوم الكرة المصرية عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية في

22 أغسطس 2020، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوزبثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

الهجوم جاء نتيجة أهدر مروان محسن فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان فى موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب فى حراسة لاعب الأهلى الذى فشل فى تقدير الموقف بشكل صحيح.

وقتها قال لاعب الاهلي السابق عماد متعب، "حرام اللى بتعمله دا أنت كدا بعيد أوى.. أنصحك تبعد خالص عن الكورة وتاخدلك إجازة تعيد فيها حساباتك وترجع تانى لكن باللى انت عملته دا فى الماتش انهارده ما

ينفعش".

لكن اللاعب إبراهيم سعيد قال، مروان محسن ما شاء الله نزل ولا منزلش الموضوع واحد.. مش عارف قانون الأوفسايد.. مهاجم لا يعلم القانون الجديد، حتى إنه لم يكن متسللا، ومع احترامى هو لم ير الملعب كأنه بيقول أنا مش معاكم أنا مخاصكم، لو كانت لبادجى كان سجلها.. يعني تمشي أزارو وتسيب مروان محسن.

مروان محسن يهدر هدف للأهلي أمام نادي مصر

وفي مباراة الاهلي أمام وصيفة نادي مصر في منافسات الجولة 12 من الدوري، حصل روان محسن على انفراد تام بحارس مرمى نادي مصر بعدما أخطأ المدافع في إرجاع الكرة، ووضع مروان محسن في مواجهة مع حارس المرمى من داخل حدود منطقة الجزاء، ولكن مهاجم الاهلي تباطئ في التعامل مع الكرة ليرتد دفاع نادي مصر، ليسدد مروان الكرة خارج المرمى، ويهدر هدفًا مؤكد.

فرصة مروان محسن في مبارة الأهلي وصن دوانز

في الدقيقة 17 من مباراة الأهلي وصن ودوانز، أضاع مروان محسن مهاجم الأهلي هدف محقق، وأهدار فرصة كرة عرضية من علي معلول قابلها مروان محسن برأسية قوية تمر بجوار القائم الأيمن

وفاز النادي الأهلي بكأس مصر، بعد تغلبة على فريق طلائع الجيش في المباراة التى وصلت إلى ضربات الترجيح وانتهت بفوز المارد الأحمر على وصيفة بـ3-2 .