بث مباشر | مشاهدة مباراة الترجي ومستقبل سليمان في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الترجي ومستقبل سليمان في إحدى مباريات اليوم الاحد 6-12-2020 في الجولة الاولى من الدوري التونسي.

تنقل مباراة “الترجي ومستقبل سليمان” على قناة الوطنية 1، بصوت المعلق “شكيب الخويلدي”.

تقام مباراة الترجي ومستقبل سليمان على الملعب الاولمبي حمادي العقربي “ملعب رادس” سابقًا، وتنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت تونس، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

اخيرًا وبعد تأجيل لعدة مرات بسبب فيروس كورونا، تنطلق مسابقة الدوري التونسي بمواجهة “نجم المتلوي واتحاد بن قردان” في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، وفي نفس التوقيت يواجه “مستقبل الرجيش” نظيرع “اتحاد تطاوين”، قبل ان تختم مباريات اليوم الاول في الجولة الاولى بمواجهة “الترجي ومستقبل سليمان”.

وسيسعى حامل اللقب “الترجي” إلى تحقيق الفوز على مستقبل سليمان، لدق ناقوس الخطر في نفوس منافسيه منذ البداية، في سعيه لتحقيق اللقب للمرة الخامسة على التوالي.

وضم معين الشعباني كل من المدافع “حمدي النقاز” والجناح “على المرزوقي” والمهاجم السويسري التونسي “نسيم خليفة” إلى كتيبة الترجي مبكرًا في الميركاتو الصيفي المنصرف، حتى يكون الثلاثي جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

بينما يتطلع مدرب نادي مستقبل سليمان “سامي القفصي” إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم، لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية تمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية في الجولات القادمة.

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