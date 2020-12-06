الامارات | مدرب الإمارات السابق بينتو يكشف: لاعبو المنتخب يستيقظون من النوم الساعة 1 ظهراً

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإمارات السابق بينتو يكشف: لاعبو المنتخب يستيقظون من النوم الساعة 1 ظهراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو أنه واجه صعوبات عدة خلال توليه تدريب المنتخب الوطني، أبرزها هو عدم وجود وقت لخوض اللاعبين لأكثر من تدريب في اليوم الواحد.

وقال بينتو لصحيفة كاراكول الكولومبية إنه: "أسلوب حياة اللاعبين في الإمارات كان من أسباب رحيلي عن تدريب المنتخب الوطني، خصوصاً أن طريقة عملي مختلفة تماماً عن طريقة عمل المنتسبين لكرة الإمارات، إذ أنه على سبيل المثال هم يستيقظون من النوم الساعة 1 مساءً، ويتدربون في الساعة 6 أو 7 مساءً، لذلك بالكاد كان الفريق يخوض تدريب واحد في اليوم، ما جعلني أشعر أنني أعمل بنظام المناوبة الليلية".

وتحدث بينتو عن ترشيحه لتدريب منتخب كولومبيا، وقال: "بالتأكيد يشرفني أن أتولى تدريب منتخب بلادي، ومن جانبي أقول إلى اتحاد الكرة الكولومبي أن الأهم هو التفكير في مصلحة المنتخب وتوفير السبل كافة لإنجاح الفريق وأن يتأهل إلى كأس العالم 2022، أما بالنسبة لي كان هناك بعض الأشخاص يروجون بعض الأفكار السيئة عني وأنني لا أتعامل بشكل جيد مع اللاعبين، رغم أنني لا أصرخ في اللاعبين أو أتعامل بطريقة سيئة، أنا فقط أحب العمل بشكل صحيح والالتزام".

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