شكرا لقرائتكم اليوم.. غلق باب القيد الصيفى للأندية استعدادا للدورى الممتاز الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغلق اتحاد الكرة فى الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأحد، باب القيد الصيفى للأندية استعدادا للدورى الممتاز الجديد الذى ينطلق 11 ديسمبر الجارى، علما بأن اتحاد الكرة فتح باب القيد يوم 10 أكتوبر الماضى، وتم السماح للأندية بالقيد بعد تسوية مستحقاتها المتأخرة.

وأعلن اتحاد الكرة فتح فترة القيد الثانية " القيد الشتوي " في الفترة من 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبلين بجميع الأقسام والمراحل السنية ، ما يعني عدم فتح القيد في شهر يناير المقبل كما كان معتاد خلال السنوات الماضية ، وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد فتح باب التسجيل للموسم الجديد بدءًا من يوم 10 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبل كمرحلة أولي.. والقوائم الإضافية في نفس التوقيت بعد سداد الالتزامات.

كما قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منع المدربين من العمل في اكثر من ناد بداية من الموسم المقبل حيث يحق للمدرب العمل في ناديين بحق أقصي حال استغناء النادي عنه، اما في حالة رحيل المدرب بارادته فلا يحق له العمل في اي ناد طوال الموسم ، وقرر اتحاد الكرة فتح القيد الصيفى أمام الأندية يوم 10 اكتوبر المقبل اي السبت المقبل ، استعداداً للموسم الكروى الجديد 2020 -2021 ، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بجواز فتح باب القيد الصيفى أثناء سير الموسم الكروى الجارى، وتحديدا فى الأسابيع الأربعة الأخيرة، فى ضوء الإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى 5 أشهر.،

وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها.