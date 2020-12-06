شكرا لقرائتكم مروان محسن فى مرمى انتقادات جماهير الاهلى رغم الفوز بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي نصيب الأسد من انتقادات جماهير فريقه على السوشيال ميديا، رغم فوز فريقه ببطولة كأس مصر ومن قبلها التتويج ببطولتي دوري أبطال افريقيا والدوري المصري، ويحظى مروان محسن بثقة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والذي يدفع به في معظم المباريات أساسياً على حساب باقي المهاجمين، كما رحب موسيماني برجيل السنغالي اليو بادجي لإفساح المجال أمام مشاركة مروان محسن.

وأكدت جماهير الأهلي عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة أن المعدل التهديفي لمروان محسن ضعيف للغاية كما أن اللاعب يهدر العديد من الفرص المحققة الكفيلة بحسم أي مباراة لصالح فريقه ومثالاً اهداره انفراد أمام طلائع الجيش أمس والنتيجة تشير لتقدم الأهلي بهدف نظيف مما يعني أن النتيجة كانت ستصبح 2/0 وهي النتيجة الكفيلة بقتل المباراة، إلا أن اهدار الفرصة تسبب في تعادل الطلائع في الدقائق الأخيرة ليتم اللجوء للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

وشددت جماهير الأهلي أن الفريق لازال بحاجة لمهاجم سوبر رغم حسم الثلاثية هذا الموسم، مؤكدين أن فرصة الفريق في التتويج بالبطولات الموسم المقبل ستكون صعبة حال استمرار مروان محسن كمهاجم أساسي للفريق.

وخاض الأهلي مشوار طويل في بطولة كـأس مصر قبل أن يتوّج بالبطولة بالفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ،السبت،على استاد برج العرب بركلات الجزاء ليحصد المارد الأحمر بطولة الكأس للمرة الـ37 في تاريخه.

الأهلي لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.