شكرا لقرائتكم خبر عن "صباح البطولات".. أحمد الشيخ يحتفل بثلاثية الأهلى بعد فشل انتقاله للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد الشيخ، نجم النادى الأهلى السابق، بتتويج القلعة الحمراء بثلاث بطولات هذا الموسم عقب فشل صفقة انتقاله للزمالك، ونشر الشيخ عبر حسابه على إنستجرام صورة للدوري وكأس أفريقيا وكأس مصر وعلق قائلا، "صباح البطولات".

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

ووقع أحمد الشيخ، جناح الأهلي السابق، على عقود انضمامه لنادي الزمالك فى جلسة مع أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادي الأبيض فى حضور وكيلي أعماله سيد مرعي وميدو حزين، ليؤكد اللاعب رغبته على الانضمام إلى نادي الزمالك.

وأوصت لجنة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أيمن يونس، بضم اللاعب وقامت بعرضه على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الذي وافق على انضمامه إلى قلعة ميت عقبة، ولكن جاء رفض المفوض عن شئون كرة القدم باللجنة التى تدير الزمالك للصفقة لتتعطل الأمور قبل أن يتم التوافق على عقد اجتماعا بين لجنة الكرة والمفوض عن شئون الكرة لحسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه ورفضت لجنة الكرة التوقيع على ورقة الموافقة على ضم اللاعب التي وقع عليها باتشيكو ليتمسك "المفوض" برأيه وهو رفض الصفقة بسبب تصريحات اللاعب السابقة ضد الزمالك.

وطالب أحمد الشيخ، وكيلي أعماله في الوقت الحالي، باسترداد العقود التي وقع عليها لصالح الزمالك حتى ينتقل إلى نادي جديد قبل غلق باب القيد بعد رحيله من الأهلي.