شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الضبعة اليوم استعدادا لغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض سموحة مباراة ودية جديدة فى الرابعة عصر اليوم أمام فريق الضبعة على ملعب النادى بالإسكندرية، فى إطار سلسلة اللقاءات الودية التى يقوم بها الجهاز الفنى استعدادا لمواجهة غزل المحلة فى الأسبوع الأول للدورى المقرر إنطلاقه فى الحادى عشر من ديسمبر الجارى.

ويواصل الفريق الكروى الأول لسموحة بقيادة أحمد سامى تدريباته اليومية على فترتين طبقا لبرنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى.

واستغل أحمد سامى وجهازه المعاون المباريات الودية التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة من أجل تحقيق الانسجام والتفاهم المطلوب بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، خاصة أن سقف طموحات الإدارة مرتفع للغاية فى ظل القدرات التدريبية الكبيرة التى يتمتع بها المدير الفنى وأيضا تحسبا للمشاركة فى البطولة العربية فى موسمها الجديد.

وأبدى المدير الفنى لسموحة ارتياحه الشديد بعد المستوى الطيب الذى ظهر عليه اللاعبون خلال مواجهة بيراميدز، ووجود تقارب كبير فى مستوى اللاعبين فنيا وبدنيا، بالإضافة إلى الوصول إلى درجة كبيرة من الانسجام بين كل العناصر المقيدة في قائمة الفريق بالموسم الجديد.

ويجرب المدير الفنى لسموحة بعض اللاعبين الذين تعاقد معهم مؤخرا للوقوف على المستوى الفنى والبدنى قبل انطلاق مباريات الدورى فى الموسم الجديد، خاصة أن الفريق كان يخضع للتدريب على فترتين صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة لدى الجميع.

وتعاقد سموحة مع 8 صفقات حتى الآن، هم محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال السودانى فى صفقة انتقال حر أيضا، فيما تم التعاقد مع عبد الكريم الوادي، ورفيق كابو، لاعبي وادي دجلة، ومحمد أشرف حارس المقاولون العرب، وأحمد الرفاعي، الظهير الأيسر لفريق الداخلية ومحمد ليلة لاعب الجونة فى صفقة انتقال حر.

ورحل عن سموحة كل من كريم يحيى ومحمد كوفى وناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد أبوالفتوح وسيد فريد وأحمد حسن مكى والكونغولي ايدو ايمومو الاضافة الى عدم تجديد إعارة محمود فهمي من نادي مصر المقاصة.