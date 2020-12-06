شكرا لقرائتكم خبر عن السولية وأيمن أشرف وجيرالدو ومحمد هانى يحتفلون بتحقيق الأهلى الثلاثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى احتفالات نجوم ولاعبى النادى الأهلى بعد الفوز بكأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخه وتحقيق الثلاثية للمرة الثانية فى تاريخ القلعة الحمراء ، واحتفل اللاعب أيمن أشرف بلقب الكاس، من خلال نشر صورة له وهو يحمل كأس مصر على حسابه بموقع "تويتر"، وهنأ جماهير الأهلى قائلا: " الحمد لله مبروك لجمهور النادى الاهلى بطولة الكاس رقم 37".



ايمن اشرف على تويتر

وعبر النجم عمرو السوليه، لاعب خط الوسط فى الأهلى، عن سعادته بتوالى البطولات على المارد الأحمر، ونشر صورته حاملا كأس مصر على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "الثلاثية غير"، كما نشر محمد هانى صورته يحمل الكأس على حسابه بـ"انستجرام"، واحتفل قائلا: "نحن نصنع التاريخ"، وانتقالا إلى جيرالدو نشر صورة نجوم الاهلى واكتفى بالتعليق عليها بـكلمة "الابطال".



جيرالدو يحتفل



عمرو السوليه على تويتر



محمد هانى يحتفل بالكاس

ويمنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه للنادى الأهلى عقب تتويجه بطلا لكأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر يحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.

وتوج النادى الأهلى ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش فى نهائى البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلى بطل كأس مصر للمرة الـ 37 فى تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى وعلى معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ومروان محسن.