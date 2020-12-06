شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة بعد التتويج بكأس مصر: الحمدلله رابع بطولة مع الأهلى فى أول سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر محمد مجدى قفشة، نجم النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز النادى الأهلى بكأس مصر ليكمل الثلاثية التاريخية بعد الدوري الممتاز ودورى أبطال أفريقيا، والتى تعتبر رابع بطولة فى تاريخه مع القلعة الحمراء، ونشر قفشة مجموعة صور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، خلال حمله كأس مصر بعد تتويج النادى الأهلي به للمرة الـ37 فى تاريخه، وعلق قائلا، "الحمدلله رابع بطولة ليا مع النادى الأهلى فى اول سنة ليا وألف مبروك لجمهور النادى الأهلى".



قفشة



مجدى قفشة

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.



قفشة مع الكأس



افشة

فيما يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وصول خطاب من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، بتحديد الموعد الجديد لمباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى بعد تأجيله حيث كان مقررا له يوم 10 ديسمبر الجارى ، ولكن ترددت أنباء عن تأجيله و إقامته يوم 18 من الشهر الجاري.

وكشف كتابي الحسين، المتحدث الرسمي باسم نادي نهضة بركان المغربي، موقفهم من مواجهة النادي الأهلي في مصر بكأس السوبر الأفريقي.وأكد كتابي الحسين في تصريحات تليفزيونية: "نرفض نهائيًا مواجهة النادي الأهلي في مصر وأبلغنا كاف برفضنا النهائي لمواجهة الأهلي في ستاد القاهرة".وتابع: "نرغب في اللعب في أرض محايدة وكاف لم يبلغنا حتى الوقت الجاري بموعد المباراة بشكل رسمي".

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حتى هذه اللحظة، عن الموعد النهائي لكأس السوبر الأفريقي بين الأهلي بطل دوري الأبطال ونهضة بركان بطل الكونفدرالية، لكن من المؤكد أن اجتماع مرتقب سيتم عقده للمكتب التنفيذي بالكاف في العاشر من الشهر الجاري لتحديد موعد مباراة السوبر.