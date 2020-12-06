جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، 6/12/2020، إذ تقام مبارتان في الدوري السعودي، ومواجهات في الدوريات الخمس الكبرى؛ الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، بالإضافة إلى لقائين في دوري أبطال آسيا.

ففي الدوري السعودي يواجه فريق القادسية نظيره الشباب، والوحدة ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات البطولة.

ويشهد الدوري الإنجليزي اليوم الأحد، قمة نارية بين أرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني، ونظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة البريميرليج.

وفي نفس الجولة بالدوري الإنجليزي يواجه فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، نظيره وولفرهامبتون.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

تنطلق مباراة القادسية والشباب في تمام الساعة الرابعة ونصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة .KSA Sports 3 HD

تنطلق مباراة الوحدة والاتحاد في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة KSA Sports 1 HD.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة يكين جوان وطوكيو في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.

تنطلق مباراة أولسان هيواندي وميلبورن فيكتوري وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة وست بروميتش ألبيون وكريستال بالاس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد وليستر سيتي في تمام الساعة الرابعة الربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة توتنهام هوتسبر وأرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة النصف مساءً بتوقيت المملكة السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناتي beIN Sports HD 1، beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تنطلق مباراة غرناطة وهويسكا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة أوساسونا وريال بيتيس في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة فياريال وإلتشي في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسييداد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة هيلاس فيرونا وكالياري في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4.

مباراة بارما وبينفينتو وتكون منقولة بشكل مباشر عبر قناةbeIN Sports HD 5.

مباراة روما وساسولو وتكون منقولة بشكل مباشر عبر قناةbeIN Sports HD 4.

مباراة أودينيزي وأتلاتنا وتكون منقولة بشكل مباشر عبر قناةbeIN Sports HD 12 EN.

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة نابولي وكروتوني في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4.

ميلان وسامبدوريا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تنطلق مباراة ليل ضد موناكو في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباراة أنجيه ولوريان وتكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 10.

مباراة بوردو وبريست وتكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 6.

مباراة ديجون وسانت إيتيان وتكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 8.

مباراة نانت وستراسبورج وتكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 9.

وتنطلق الأربعة مباريات المذكورة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة ريمس ونيس في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة .beIN Sports HD 6

تنطلق مباراة ميتز ضد ليون في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

تنطلق مباراة فيردر بريمن وشتوتجارت في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تنطلق مباراة شالكة وباير ليفركوزن في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports France 6 HD max.