اتحاد الكرة يكشف حقيقة استفسار الفيفا عن تجميد مرتضى منصور

كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة استفسار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في خطاب رسمي، عن التدخل الحكومي في تجميد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور.

وقال مسئولو اتحاد الكرة إن الفيفا لم يرسل أي خطابات للاستفسار عن هذا الأمر، وإذا ما حدث ذلك سيرد اتحاد الكرة موضحًا كل التفاصيل، وأن قرار التجميد يرجع لوجود مخالفات مالية، وبالتالي فإن وجود تدخل حكومي لا يمثل مخالفة للوائح

أو القوانين.

من جانب آخر، حرص اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على تهنئة الأهلي بفوزه ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 في تاريخه.

وقال اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

"يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة السيد/ عمرو الجنايني، بخالص التهنئة إلى النادي الأهلي وفريقه الكروي بمناسبة فوزه ببطولة كأس مصر لموسم 19-2020.

كما يتقدم بخالص التقدير لنادي طلائع الجيش وفريقه الكروي على آدائه الرائع في المباراة النهائية للبطولة.

ويتقدم الاتحاد المصري بهذه المناسبة إلى جميع الأندية المصرية وجماهير الكرة المصرية بالتهنئة على نجاح موسم شاق وإنجاز مسابقاته المحلية بنجاح رغم الحالة الاستثنائية التي عاشها العالم خلاله، وهو الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي كانت حريصة على استكمال الموسم والحفاظ على مقدرات الكرة المصرية.

ويأمل الاتحاد المصري لكل أعضاء المنظومة الكروية في تحقيق مزيد من النجاحات خلال الموسم الجديد الذي سينطلق خلال أيام قليلة".