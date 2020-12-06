كأس مصر ملكهم.. الأهلي يعيش عام البطولات

في أقل من أسبوعين استطاع النادي الأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على وصيفة نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، واكتملت فرحة جماهير الأهلى والمارد الأحمر بحصوله على كأس مصر في المباراة النهائية التى جمعته مع فريق طلائع الجيش مساء أمس السبت، والتى انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح واحراز الأهلي 3 ركلات مقبل ركلتين لطلائع الجيش.

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فوز الأهلى بكأس مصر عزز صدارته لأكثر الأندية المصرية تحقيقًا للقب برصيد 37 مرة، ويحتل الزمالك المرتبة الثانية بعدد 27 لقبًا، وكان الزمالك آخر حامل لكأس مصر في موسم 2019.

تشكيل فريق الأهلي في نهائي كأس مصر

تشكيل فريق النادي الأهلي في المباراة النهائية لكأس مصرضم ، كلاً من: محمد الشناوى وعلى

معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة و

تشكيل فريق طلائع الجيش

وضم تشكيل الطلائع، كلاً من: محمد بسام، على الفيل خالد سطوحي ،عمرو مرعي، عمرو جمال، أحمد سمير، محمد ناصر، مهند لاشين، أحمد زولا، فرانك ستيفن وأحمد علاء.

تأهل الأهلي لكأس مصر

جاء تأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز فريق بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي التى اقيمت في 21 نوفمبر الماضي ثم

تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.

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طلائع الجيش ونهائي كأس مصر

يعد وصول طلائع الجيش لنهائي كأس مصر الأولي في تاريخه، بعد أن تجاوز دكرنس فى الدور الأول (1 – 0) بعدها تفوق على مصر للمقاصة فى ثمن النهائي بنفس النتيجة، ثم فجر مفاجأة كبيرة فى ربع النهائى عندما أطاح بفريق بيراميدز ثالث الدورى بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل السلبى بتاريخ 14 أكتوبر الماضى ثم واصل مفاجأته المدوية وأطاح بالزمالك حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى 1-1 وأضاف الطلائع هدفين في الوقت الاضافى .

تأسيس كأس مصر

كأس مصر الذي حصده النادي الأهلي بطولة تأسست في البلاد عام 1921، ولم تلعب في الفترات من 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف، وموسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفي مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.