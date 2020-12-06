الأهلى يرفض التدخل فى أزمة السوبر الإفريقى.. وموسيمانى يحسم مصير "شكرى"

رفض مسئولو النادى الأهلى التدخل فى الأزمة الدائرة بين نهضة بركان المغربى والاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بشأن مكان إقامة لقاء السوبر الإفريقى بعد أن أعلن كاف إقامة المباراة فى مصر بدلاً من قطر.

وأكد نهضة بركان تمسكه بإقامة اللقاء على ملعب محايد، خاصة أن المعلومات التى تصل إلى مسئوليه تؤكد تمسك الاتحاد القطرى باستضافة المباراة بشكل طبيعى ولا يوجد أى عائق بخصوص اللعب هناك.

ويدرس المكتب التنفيذى للكاف يوم الخميس المقبل مصير لقاء السوبر الإفريقى وتحديد موعده ومكان إقامتها حيث تم طرح سيناريو وهو

الأقرب بإقامة اللقاء يوم 18 ديسمبر الجارى على ملعب برج العرب بالإسكندرية وهناك سيناريو آخر وهو تأجيل اللقاء إلى شهر فبراير المقبل وإقامته فى قطر قبل انطلاق بطولة العالم للأندية والتى يشارك بها الأهلى وتقام فى قطر أيضاً.

فى المقابل، يحسم الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مصير اللاعب الصاعد محمد شكرى ظهير أيسر الفريق الأحمر بعد تلقيه عدة عروض للرحيل معاراً فى الموسم الجديد.

ويغلق باب القيد اليوم الأحد وتلقى اللاعب عدة عروض من إنبى ووادى دجلة وغيرها من فرق الدورى، ولكن موسيمانى سيحسم موقف اللاعب بخصوص إعارته أو بقائه خاصة أن هذا المركز يضم على معلول ومحمود وحيد.

فى الوقت الذى أعار الأهلى مهاجمه الصاعد صالح نصر إلى وادى دجلة لمدة موسم بعدما أعار محمد فخرى وشادى رضوان لنادى البنك الأهلى.

على صعيد آخر، يعود كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية بعد 4 أسابيع إثر إنهائه المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجى الذى خضع له فى الفترة الأخيرة عقب إصابته بقطع فى غضروف الركبة.

نيدفيد رفض فكرة السفر إلى ألمانيا مجدداً وسيخضع لفحص طبى بعد نهاية البرنامج العلاجى ثم العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.