شكرا لقرائتكم أحمد العجوز: الإسماعيلى يتطور والبطولة العربية فرصة لاعتلاء منصات التتويج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد العجوز مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلى رضاه من أداء اللاعبين خلال ودية مصر المقاصة والتى انتهت بانتصار الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للدراويش :”الفريق يتطور من مباراة لأخرى وبشكل ملحوظ ،لاعبو الفريق الجدد إضافة مميزة ونجح معظمهم فى الانسجام بشكل كبير مع باقى عناصر الفريق”.

واستكمل حديثه :”حينما نلعب أى بطولة يكون هدفنا هو المنافسة والتتويج بها ،أمامنا فرصة جلية للعودة لمنصات التتويج من خلال البطولة العربية”.

وأتبع :”شىء إيجابى هو إنطلاق البطولة العربية بعد بدء منافسات الدورى العام الجديد فهو سيمنحنا جاهزية كبيرة قبل تلك البطولة المنتظرة”.

واختتم العجوز:”الوديات نتطلع من خلالها لتجهيز اللاعبين لأعلى مستوى فنى وبدنى استعدادا للمنافسات الرسمية”.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا ، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 5 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى .

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا