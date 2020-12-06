شكرا لقرائتكم كهربا بعد تتويج الأهلى بالكأس: "مش معقول كل أسبوع بطولة " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي محمود سليمان كهربا نجم النادي الأهلي سعادته الكبيرة بفوز النادي الأهلي بكأس مصر ليكمل ثلاثية البطولات بعد فوزه بالدوري المصرى ودورى أبطال أفريقيا، ونشر كهربا صورة له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، خلال حمله كأس مصر بعد تتويج النادى الأهلي به للمرة الـ37 فى تاريخه، معلقا عليها قائلا :" مش معقول كل أسبوع بطولة أروع من اللى قبلها".

فيما احتفل المدير الفنى الجنوب أفريقي للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى بتتويجه بالثلاثية بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وأمامه الثلاثة كوؤس الذى جمعها الأهلى فى موسم واحد للمرة الثانية فى تاريخه.

ويمنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه للنادى الأهلى عقب تتويجه بطلا لكأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر يحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.