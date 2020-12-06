شكرا لقرائتكم الأهلى يرسل مكافأة الدوري لفايلر والرباعى الراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الاهلى أن ناديه أرسل مكافأة التتويج بالدوري للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء حسبما ينص عقده ، وكذلك الرباعى رمضان صبحى وحسام عاشور وأحمد فتحى وشريف إكرامى ،وقال الدرندلى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"خزينة الاهلي جاهزة لصرف المكافآت وكل العاملين بالنادي في كل الفروع شركاء في البطولات".

ويضيف أمين صندوق الاهلى :"بداية المجلس كانت متوترة لظروف صعبة وكل اعضاء المجلس والاعضاء والجماهير السر وراء تصحيح المسار ، مجلس الاهلي فوجىء باختيار موسيماني كمدير فني للفريق ، وعودة الدوري ساهمت في حصد الاهلي للبطولات ، ونتحدى الصعاب بالاصرار لتحقيق البطولات".

وتابع خالد الدرندلى :" تأخر مكأفات الكاف بسبب ظروف رحيل احمد احمد وتغيير الادارات ، و قرار اتحاد الكرة بصرف مكافأة الفوز بكاس مصر معنوي اكثر منه مادي، الاهلي لم يخفض رواتب اي شخص داخل النادي سواء لاعبين او اداريين او عمال منذ بداية جائحة كورونا وحتى الان".

وأكمل الدرندلى :" تحقيق الخماسية هدفنا بتحقيق السوبر الافريقي والمحلي ، اهنىء منظومة طلائع الجيش على المستوى الرائع امام الاهلي".

وأردف أمين صندوق الأهلى:": نحول مكافات اللاعبون الراحلون عن الاهلي سواء لاعبين او فايلر الذى سيحصل على مكافاة الدوري فقط وليس دوري الابطال او كأس مصر ، لم نحسم مصير عقد بادجي من الناحية الفنية او المالية ، خزينة الاهلي جاهزة لاي تعاقدات جديدة اليوم ".

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.