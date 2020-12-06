شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى والسولية وربيعة يحتفلون بالكأس على أنغام "أنا الأهلى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رامى ربيعة لاعب النادى الأهلى متابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بفيديو لاحتفال عدد من نجوم القلعة الحمراء منهم محمد الشناوى ومحمد هانى وعمرو السولية، واحتفل نجوم الأهلى على أنغام مجموعة أغانى على رأسهم أغنية "أنا الأهلى" لأمير عيد، و"أجيال بتسلم أجيال" للنجم محمد حماقي، إضافة لعدد من أغانى المهرجانات، وذلك في طريق عودتهم من استاد برج العرب فى الإسكندرية، بعد التتويج ببطولة كأس مصر للمرة الـ37 فى تاريخ النادى الأهلى.



رامي ربيعة



شناوي

واحتفل المدير الفنى الجنوب أفريقي للنادى الأهلى بيتسو موسيمانى بتتويجه بالثلاثية بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، وأمامه الثلاثة كوؤس الذى جمعها الأهلى فى موسم واحد للمرة الثانية فى تاريخه.

ويمنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه للنادى الأهلى عقب تتويجه بطلا لكأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر يحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية بكأس مصر بعد أن تجاوز بني سويف (3 – 1) في الدور الأول ثم الترسانة (2 – 1) في ثمن النهائي وأبو قير للأسمدة بنفس النتيجة في ربع النهائي بتاريخ 21 نوفمبر الماضي ثم تخطى عقبة الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف مساء الثلاثاء الماضى.