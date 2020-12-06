شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه مالى فى البطولة الأفريقية لناشئى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستانف اليوم الأحد منافسات البطولة الأفريقية لناشئى وناشئات كرة السلة، تحت 18 سنة، والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى، بصالات استاد القاهرة، حيث يلتقى منتخب الناشئات مع نظيره المالى كما يلتقى منتخب الشباب مع مالى أيضا، بينما تواجه غينيا مع السنغال فى نفس البطولة

وفاز منتخب مصر للناشئات لكرة السلة على نظيره السنغالى 54/48، فى ثالث أيام بطولة الأمم الأفريقية أمس، بينما خسر أولى الجولات أمام مالى.

يتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات شريف عزمى مديرا فنيا، ويعاونه مصطفى هدهود ومصطفى فكرى وماجد سلامة وأحمد الجزار، وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.

ويشارك فى البطولة منتخبات مالى والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين، وفيما يخص منتخب الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالى، ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى فى البطولة لكأس العالم لكرة السلة.

ويتولى إدارة البطولة محمد فتحى وخالد القوصي، عضوى مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة.