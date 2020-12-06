شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. الحضري يحرز هدف من "الجول للجول" في السوبر الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عصام الحضري نجم حراسة الأهلي ومنتخبنا الوطني في تسجيل هدف من "الجول للجول" خلال السوبر الافريقي امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي موسم 2002، بعدما ساهم الحضري حارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني السابق فى تتويج فريقه ببطولة كأس السوبر الأفريقى لأول مرة، على حساب كايزر تشيفز فى اللقاء الذى انتهى 4/1 لصالح الفريق الأحمر، بالمباراة التى أقيمت باستاد القاهرة.

وكعادته فى كل المباريات التى يشارك فيها، ترك عصام الحضرى حارس الفريق الأحمر بصمته، فبعد أن سجل خالد بيبو وحسام غالى أول هدفين للأهلى، سجل السد العالى ثالث الأهداف فى شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

فى الدقيقة 65 من أحداث المباراة احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للأهلى امام منطقة جزاء الفريق الأحمر ، ويقول عصام الحضري عن الهدف : طوال حياتي عندما اضع حلم او هدف امام عيني اسعي لتحقيقهن وطالما حلمت وانا صغير ان احرز هدف في مباراة رسمية، مثلما الحال فيما وصلت اليه في عالم كرة القدم، وأضاف السد العالي : قبل المباراة بفترة كان موسم الحج وكان والدي ووالدتي في الحج وطلبت منهما ان يدعوا لي باحراز هدف في أي مباراة، ولم يكن في حساباتي ولا في توقعي وقتها ان يأتي يوم وأحرز هدف ومن كل تلك المسافة.