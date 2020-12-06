شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على مليون و500 ألف جنيه مكافأة التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمنح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ مليون و500 ألف جنيه للنادى الأهلى عقب تتويجه بطلا لكأس مصر، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة أن الفائز بالمركز الأول لكأس مصر يحصل على مليون و500 ألف جنيه بينما لا يحصل صاحب المركز الثانى على أى مكافآت مالية.

وتوج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد هزيمة طلائع الجيش في نهائي البطولة على استاد برج العرب بركلات الترجيح، ليتوج الأهلي بطل كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه، وذلك بعد موسم مميز للفريق الأحمر، إلا أنه على صعيد الأرقام القياسية نجح المارد الأحمر فى إضافة رقم جديد إلى سلسلة أرقامه، بعد الجمع بين الدورى والكأس فى 15 موسما.