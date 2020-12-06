"احنا صح".. الجنايني يتحدث عن الدوري الجديد.. وملعب السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تُدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الكشف عن مواعيد مباريات دوري الموسم الجديد خلال ساعات.

وكان مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات قد كشف في وقت سابق أن الموسم سوف ينطلق يوم 11 ديسمبر الجاري.

وقال الجنايني في تصريحات عبر برنامج "مع شوبير" بإذاعة "أون سبورت" "إن شاء الله الموسم القادم تكون الظروف أفضل، لا أعتقد أن هناك ظروف أصعب من التي كنا فيها".

وواصل "كان هناك صعوبات لا يتحملها بشر، أحاديث عن عدم استكمال الموسم، كان هناك مبررات مقنعة وأخرى غير مقنعة بالمرة، والبعض تجنى علينا، قلنا أن القرار لصالح الجميع، وفي النهاية أثبتنا صحة قرارنا".

"احنا صح"، هكذا أكمل عمرو الجنايني حديثه وشدد "بعد وصول 3 أندية مصرية لنهائيات أفريقيا، والجميع شاهد المستوى الفني مقارنة بالمنافسين، نجاح كبير للمنظومة في مصر".

وصرح "قدمنا نهائي ولا أروع لدوري أبطال أفريقيا، وحظ أوفر لبيراميدز في الموسم المقبل".

وتابع "المنتخب الوطني نجح في تحقيق 6 نقاط بالتصفيات الأفريقية، المنتخب الاوليمبي قدم أداء مميز وفاز على البرازيل، قرار استكمال الموسم كان سليماً".

وفيما يتعلق بمواعيد دوري الموسم الجديد قال "خلال ساعات سيتم الكشف عن جدول المباريات، ننتظر بعض الموافقات الأمنية والملاعب، وسنعلن فوراً".

وعن السوبر المصري قال "ننتظر معرفة التصور العام لمباريات الموسم الجديد والارتباطات المختلفة وسنعلن موعد السوبر".

وانتقل للحديث عن السوبر الأفريقي قائلاً "أخر ما علمناه أن المباراة ستقام في مصر، لم يتم تحديد الموعد بعد، خلال أيام قليلة سنعرف الأمر، المباراة ستقام في برج العرب أو السلام".

واختتم "لا يوجد أي نية لمد فترة القيد".