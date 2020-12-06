HESPRESS | عكس المتوقع..أشرف بنشرقي يقرر الاستمرار مع الزمالك المصري

كشفت مصادر موقع “HESPRESS” عن حسم المهاجم الدولي المغربي “أشرف بنشرقي” لموقفه بالاستمرار مع ناديه الحالي الزمالك المصري، وصرف النظر عن الرحيل إلى الامارات خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ودرس أشرف بنشرقي العرض المقدم من نادي العين الاماراتي على مدار الأيام الماضية، وأجمعت جميع المصادر الصحفية أنه ينوي مغادرة القلعة البيضاء لتجربة حظه في مكان آخر، بعدما أخفق في التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا.

لكن مصدر مقرب من المهاجم السابق لفريقي الوداد البيضاوي والمغرب الفاسي أكد لموقع Hespress عدم صحة التقارير التي أشارت إلى طلب بنشرقي الرحيل عن صفوف الزمالك، وإنه يرغب في الاستمرار مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من مسيرته.

وكان الدولي المصري السابق “أشرف قاسم” الذي بات عضوًا في اللجنة المؤقتة التي تدير شؤون الكرة في النادي الأبيض بعد إيقاف الرئيس مرتضى منصور لمدة أربع سنوات، “قال إن بنشرقي لم يطلب الرحيل حتى الآن، وأنه مستمر مع الفريق، وسيتوصل بكامل مستحقاته المالية مع زملائه”.

وأضاف تقرير صحيفة هسبريس المغربية “الدولي المصري السابق أحمد حسام ميدو أعلن أن بنشرقي نجم الأبيض طلب الرحيل في الفترة القادمة، وهو ما نفاه اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والقادم من الهلال السعودي صيف 2019 بعدما نشر آية قرآنية عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي “أنستجرام”، ليعقب بشكل غير مباشر من خلالها على مدرب الزمالك السابق.