شن الكابتن رضا عبد العال، المدير الفني لنادي طنطا، هجوما حادا علي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بسبب أدائه الفني أمام طلائع الجيش في مباراة نهائي كأس مصر.
وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten": تبديلات بيتسو موسيماني، كانت غير موفقة أمام الطلائع، موضحا أن الجنوب إفريقي لم يكن له أي بصمة مع الفريق، حتي الأن وفوزه بالثلاثية جاءت بالحظ.
وأَاف ان موسيماني أخطأ بالدفع بأكرم توفيق بديلا لحسين الشحات، بعد إحراز كهربا الهدف الأول، وكان يجب علي موسيماني الدفع بلاعب في خط الهجوم للضغط علي لاعبي الطلائع.
وأشار إلى أن أكبر أخطاء موسيماني عدم توجيه اللاعبين أثناء اللقاء، والدفع بالبدلاء متأخرا دون الاستفادة منهم، قائلا: "بيكون تايه أثناء المباراة".
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال ينتقد موسيماني: فاز بالثلاثية مع الأهلي بالحظ .. وملهوش بصمات مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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