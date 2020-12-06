شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تشيلسي × ليدز يونايتد: تألق فرنسي يضع «البلوز» في الصدارة مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ تشيلسي على نتائجه القوية في بداية الموسم الجديد، وحقق الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 3-1 في مباراة ضمن الجولة الـ 11 من البريميرليج.

وارتقى تشيلسي إلى قمة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 22 نقطة، في حين تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحقق تشيلسي الفوز على ليدز يونايتد في أول مواجهة في الدوري بين الفريقين منذ مايو 2004، وهو الفوز الثالث على التوالي للبلوز ضد خصمهم في مختلف البطولات.

وحافظ تشيلسي على نتائجه الإيجابية في الدوري مع عدم تعرض البلوز للخسارة في أخر 9 مباريات بالبريميرليج مع تحقيقهم الفوز في 5 والتعادل في 4، وهي أفضل سلسلة لاهزيمة حالية لفريق في المسابقة.

وبدأ الضيوف المباراة بقوة وافتتحوا التهديف عن طريق مهاجم تشيلسي السابق ولاعب ليدز الحالي، باتريك بامفورد، الذي سجل ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم، والسابع خارج قواعد فريقه في سجل تهديفي لم يحقق أكثر منه أي لاعب آخر خارج القواعد في البريميرليج هذا الموسم.

وعدل تشيلسي النتيجة عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو الذي سجل للمباراة السادسة على التوالي التي يبدأها بشكل أساسي في الدوري، في سلسلة لم يحققها أي لاعب آخر من تشيلسي منذ عام 2001 (الهولندي جيمي فلويد هاسلبينك).

وتقدم تشيلسي في النتيجة في الشوط الثاني عن طريق المدافع الفرنسي كورت زوما الذي سجل رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في مسيرته بالبريميرليج قبل الموسم الحالي (منذ يناير 2015 وحتى نهاية موسم 2019/2020).

وجاء هدف الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الوقت بدل من الضائع ليضمن لتشيلسي تحقيق الفوز، ويكون البلوز قد لعبوا 16 مباراة متتالية في جميع المسابقات بدون هزيمة (فاز 10 وتعادل 6)، وهي هو أطول سلسلة لاهزيمة للبلوز منذ الفترة بين أغسطس إلى نوفمبر 2018 تحت قيادة ماوريتسيو ساري (18 مباراة: 14 فوز و4 تعادلات).