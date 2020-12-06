شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة «روقا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهازالطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الأشعة التي خضع لها محمد أشرف «روقا»، لاعب وسط الفريق. وأضاف أسامة للموقع الرسمي للنادي، أن الاشعة أثبتت معاناة روقا من جزع خفيف في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي للتعافي من الاصابة، مضيفا أن اللاعب سينتظم في التدريبات بشكل طبيعي خلال أيام قليلة. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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