شكرا لقرائتكم أسوان يلتقى اتحاد الشرطة اليوم ودياُ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة سامى الشيشينى، مدرب الفريق، تجربة ودية جديدة اليوم الأحد، عندما يلتقى بفريق اتحاد الشرطة، فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 11 ديسمبر الجارى، وكان أسوان قد حدد ثلاث مباريات ودية قبل انطلاق الموسم بدأت بمواجهة المقاولون العرب ثم اتحاد الشرطة وتنتهى أخير مع فريق الطيران يوم 8 ديسمبر.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن أقرب الملاعب المقرر لها أن تستضيف مباريات فريق أسوان فى الموسم الجديد بعد إعلان جدول الدورى، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن ملعب السكة الحديد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات أسوان، حيث بات من الصعب أن يخوض أبناء الجنوب مبارياتهم على ملعبهم بسبب طول المسافات وتلاحق المباريات والمسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل كل مباراة للكشف عن كورونا.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى ضم 24 لاعباً لأبناء الجنوب وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، ومحمد جمال بيبو و جون أفيرى، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.