شكرا لقرائتكم مجدي طلبة: الأهلى بحاجة إلى صفقات جديدة قبل مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



أكد مجدي طلبة نجم الأهلي والزمالك سابقاً، أن الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بحاجة إلى إبرام عدد من الصفقات قبل المشاركة فى نهائيات كأس العالم للأندية المقبلة.

أضاف مجدي طلبة خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يحتاج في الطرف الأيمن المتواجد به حسين الشحات حتى يستطيع تكوين جبهة قوية".

تابع مجدي طلبة: أتمنى من الأهلي منح جونيور أجايي فرصة اللعب في المركز 9 لأنه يجيد التهديف ولديه من المهارة الفنية الكثير في هذه المنطقة".

وأوضح مجدي طلبة أن الأهلي ليس لديه مشكلة في الدفاع بعد التعاقد مع بدر بانون وعودة سعد الدين سمير، بالإضافة إلى الجبهة اليسرى التي يتواجد فيها محمود كهربا وطاهر محمد طاهر.

وتوّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الإضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، وأهدر أيمن أشرف، وقفشه، فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي، وحسين السيد.

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.