شكرا لقرائتكم مجدي طلبة: محمود كهربا مركز مع الأهلي والدليل هدفه ضد الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد طلائع الجيش



أكد مجدي طلبة نجم النادي الأهلي والزمالك سابقاً، أن الجماهير لديها ثقة كبيرة في إمكانات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

وطالب مجدي طلبة، لاعب الأهلي بضرورة تحويل غضبه إلى طاقة إيجابية تفيد الفريق مثلما فعل أمام طلائع الجيش بنهائي كأس مصر.

النادي الأهلي



وأوضح مجدي طلبه خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورتس: "هدف محمود كهربا يؤكد تركيز اللاعب مع الأهلي وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على النادي".

وقال مجدي طلبه: "محمود كهربا لو مغضبشي ما يبقاش لاعب كرة، لازم يكون هناك ضيق لأن كرة القدم منافسة وهو الأمر الذي يجعل الضيق والغضب ظاهرة إيجابية لو تم استغلالها بالشكل الأمثل".

توّج الاهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب في نهائي الكأس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقدم كهربا للأهلي وتعادل ناصر منسي للطلائع ولجأ الفريقين للوقت الإضافي على شوطين وأستمر التعادل لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضاً ويتم اللجوء لضربات الجزاء.

سجل للأهلي، على معلول وعمرو السولية وبدر بانون، وأهدر أيمن أشرف، وقفشه، فيما سجل للطلائع إسلام محارب ومصطفى جمال، وأهدر ناصر منسي وخالد سطوحي، وحسين السيد.

وبذلك يحصد الاهلي الثلاثية بعد الفوز بالدوري ولقب دوري أبطال أفريقيا.