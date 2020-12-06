خالد بيومي عن فوز الأهلي بكأس مصر: محظوظ اللي يلعب ويدرب ويشجع الأهلي

حرص المحلل الرياضي خالد بيومي علي تهنئة النادي الأهلي وجماهيره بعد فوز المارد الاحمر ببطولة كأس مصر للمرة الـ 37 في تاريخه مساء اليوم السبت علي حساب طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعتهم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1. وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: الثلاثية محظوظ اللي يلعب ويدرب ويشجع الاهلي مليار مبروك لكل جماهير الاهلي العظيمة

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