شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف: طلائع الجيش قدم نموذحا للفريق المكافح بشرف أمام نادى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المعلق أيمن الكاشف، إن فريق طلائع الجيش قدم مباراة رائعة أمام النادى الأهلى في نهائي كأس مصر، والمباراة كانت حدث وهى سطر جديد تم تسطيره في السجلات بحروف من ذهب، ستعيشه لأجيال وأجيال قادمة وسيظل انتصار النادى الأهلى مخلدا، وتقييم المباراة سبعة على عشرة، وفريق طلائع الجيش قدم نموذحا للفريق المكافح بشرف أمام نادى القرن.

وتابع الكاشف، خلال لقائة في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن النسخة الثامنة والثمانين من بطولة كأس مصر هى النسخة الأطول على الإطلاق، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة والحكومة وإصرارها على دوران العجلة، وهذا الأمر وجدنا ثماره وجنيناها ورأينا فريقى الأهلى والزمالك في نهائي القرن في أقوى بطولة قارية، وكذلك رأينا مشاركة بيراميدز لأول مرة في الكونفدرالية الأفريقية ويصل إلى النهائي وهزيمته كانت بفعل فاعل، بالإضافة إلى أن انتصار المنتخب الوطنى خارج الأرض لم يتحقق منذ سنوات.



وخاض فريق الأهلي مشوار طويل في بطولة كـأس مصر قبل أن يتوّج بالبطولة بالفوز على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ، السبت، على استاد برج العرب بركلات الجزاء ليحصد المارد الأحمر بطولة الكأس للمرة الـ37 في تاريخه.

الأهلي لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء السبت مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

شهدت منافسات بطولة كأس مصر مشاركة 36 لاعبا من فريق الأهلي يتقدمهم حسين الشحات، الذي شارك في كل مباريات الفريق بالبطولة هذا الموسم، بواقع 5 مباريات، والمركز الثاني من نصيب ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي برصيد 4 مباريات، ثم أليو ديانج وأيمن أشرف وجيرالدو والشناوي ومحمد هاني وكهربا ومحمود وحيد ومروان محسن في ثلاث مباريات.

سجل خط هجوم الأهلي 10 أهداف بواقع هدفين في المباراة الواحدة، مسجلا في كل مبارياته بالبطولة.

هداف الفريق في الكأس وليد سليمان ووليد أزارو وجونيورأجايي برصيد هدفين، فيما نجح في تسجيل هدف واحد كل من محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا وحمدي فتحي وأحمد الشيخ.

استقبلت شباك الأهلي 5 أهداف بواقع هدف في المباراة الواحدة، ولم يتمكن الفريق من الخروج بشباك نظيفة في كل أدوار البطولة.