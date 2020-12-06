ملف السبت.. الأهلي يتوج بالكأس.. وفشل صفقة انتقال الشيخ للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 5ديسمبر 2020. أخطاء برشلونة تكبده خسارة رابعة في الليجا موسيماني: "الحظ" جعلني أتواجد في هذا المكان.. وأرضية الملعب لم تساعدنا محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد التتويج بالكأس الزمالك يعلن رفض التعاقد مع أحمد الشيخ "حفاظا على المبادئ" كاف يعلن إقامة مباراة كوتوكو ونواذيبو بالأبطال الأحد.. وبطل موريتانيا يُعلق بطولة جديدة.. الأهلي يتوج بالكأس ويُنهي صمود الطلائع في مباراة ماراثونية صالح جمعة يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد رحيله الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع مهاجم جامايكي أول رد من فولوس اليوناني حول واقعة تعدي الجماهير على عمرو وردة الجماهير تعود إلى مدرجات بريميرليج بعد غياب 9 أشهر

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