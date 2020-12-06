شكري نجيب هداف كأس مصر

حصد شكري نجيب لاعب الإسماعيلي الحالي والمقاولون العرب السابق، لقب هداف كأس مصر، بعد تصدره لقائمة الهدافين برصيد ٣ أهداف.
سجل شكري نجيب خلال مشاركته مع فريق المقاولون العرب خلال نسخة كأس مصر،٣ أهداف مع ذئاب الجبل، ليحصد لقب هداف البطولة.
وقضى شكري نجيب موسمًا واحدًا مع فريق المقاولون العرب على سبيل الإعارة من الدراويش، قبل العودة
سجل شكري نجيب أهدافه أمام الجزيرة مطروح، والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري .
وكان المقاولون خرج من البطولة على يد الاتحاد السكندري بعد خسارته أمامه هدفين مقابل هدف.
وتوج النادي الأهلي بكأس مصر في نهاية المطاف على فريق طلائع الجيش، بركلات الترجيح.
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