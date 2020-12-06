الزمالك يكثف مفاوضاته لنجم وادي دجلة

جددت لجنة الكرة بالزمالك مفاوضاتها مع وادي دجلة من أجل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي.

وأجرت لجنة الكرة اتصالا مسئولو وادي دجلة وطلبوا الحصول على خدمات عبد العاطي بشكل رسمي والتفاوض على ضمه على سبيل الإعارة، ولم يمانع

دجلة في الوقت الحالي من رحيل عبد العاطي وابدوا مرونة في مسألة انتقال عبد العاطي لكن بمقابل مادي.

وجاء ذلك بعد أن كانت هناك محاولات من الزمالك بدخول عدد من اللاعبين

في سبيل ضم عبد العاطي في إطار الصفقات التبادلية ولكن وادي دجلة رفض الفكرة في بداية المفاوضات وتمسك بمقابل مادي.

وقامت لجنة الكرة بنقل الأمر للجنة المسئولة عن إدارة النادي من أجل بدأ ترتيب الأمور المالية الخاصة بالصفقة من أجل محاولة حسم ضم اللاعب قبل غلق باب القيد مساء اليوم الأحد.