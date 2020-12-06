ياسر إبراهيم : تتويج الأهلي بكأس مصر أمر طبيعي لأنه رقم 1

اكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن التتويج بكأس مصر أمر طبيعي، لأن الأهلي دائمًا «رقم 1»، ولا يخوض أي بطولة ضيف شرف، وإنما يسعى دائمًا للفوز بجميع البطولات.

وأشار إبراهيم إلى أن لاعبي الفريق يفكرون من الآن في بطولتي السوبر الإفريقية والسوبر المحلية ويسعون للتتويج بهما، ومن ثم يبدأ التركيز في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد مدافع الأهلي أنه يتمنى أن تعود الجماهير إلى المدرجات عقب انتهاء أزمة وباء كورونا، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي يعدونهم بتحقيق المزيد من البطولات، مثلما أوفوا بوعدهم قبل بداية الموسم وفازوا بالثلاثية التاريخية.

وتوج الاهلي بكاس مصر للمرة 37 في تاريخه على حساب طلائع الجيش.