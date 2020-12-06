بدر بانون يعلق على تتويجه بأول بطولة مع الأهلي

قال بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إنه منذ وصوله إلى النادي الأهلي تُوج ‏ببطولة رسمية وهي بطولة كأس مصر، إلى جانب الاحتفال مع اللاعبين ببطولة دوري ‏أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة.‏

وأوضح بانون أن لاعبي الأهلي قدموا مباريات كبيرة خلال

الفترة الماضية، وخلال أقل من ‏أسبوعين خاضوا لقاءين في منتهى الصعوبة، الأول أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا، ونجح الفريق في الفوز والتتويج باللقب، والمباراة الثانية أمام طلائع الجيش اليوم في ‏نهائي كأس مصر، واستطاعالفريق أن يتوج أيضًا باللقب ويجمع بين الثلاثية هذا الموسم.‏

ووجه المدافع المغربي التهنئة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والجهاز الفني واللاعبين، ‏ومن قبلهم الجماهير الداعمة للفريق.‏

وشدد بانون على أن الفريق تُوج اليوم ببطولة وسيتم إغلاق الصفحة بعد الاحتفال، ثم التفكير ‏والتركيز في السوبر الإفريقي ومباريات الدوري وجميع البطولات المقبلة، من أجل التتويج ‏بالمزيد من الألقاب والبطولات التي لن تتوقف للنادي.‏