وأخيرًا..بالوتيلي وجد مَن ينقذ مسيرته الكروية

يستعد المهاجم الإيطالي الدولي السابق ماريو بالوتيلي للعودة لمنافسات كرة القدم عبر بوابة فريق مونزا الذي ينافس بدوري الدرجة الثانية والمملوك لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني.
وأكدت مصادر بالنادي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توجه بالوتيلي 30/ عامًا/ إلى مقر النادي بعد غد الإثنين من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود.
وبحسب جيانلوكا دي ماريسيو الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، فإن بالوتيلي سينضم إلى مونزا في صفقة انتقال حر حتى ونيو المقبل.
وكان من المتوقع أن يحقق بالوتيلي نجاحات كبرى خلال مسيرته نظرا للموهبة الكبيرة التي يمتلكها، لكن مسيرته تأثرت كثيرًا بتقلباته المزاجية والمشاكل الإنضباطية.
وفي الموسم الماضي لعب بالوتيلي في صفوف بريشيا الذي هبط لدوري الدرجة الثانية، وخلال فترة توقف المنافسات بفعل جائحة كورونا، دخل في صدام مع المدرب ليضطر النادي لفسخ عقده.
وتضمنت مسيرته اللعب في صفوف ميلان وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي ونيس وأولمبيك مارسيليا.
ويطمح مونزا في الترقي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكنه يحتل المركز الثامن حاليًا بالدرجة الثانية.
وولد بالوتيلي في باليرمو لأبوين من غانا قبل أن يتم تبنيه من قبل عائلة أخرى.
ومن المقرر أن يتعاون بالوتيلي في مونزا مع اللاعب الغاني الدولي السابق كيفين برنس بواتينج.
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