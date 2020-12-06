دروجبا ينعي مارادونا بكلمات مؤثرة.. “انتهت كرة القدم بالنسبة لي بعد وفاة مُلهمي”

توفي اللاعب الأرجنتيني الأسطوري دييجو مارادونا نهاية شهر نوفمبر بعد إصابته بنوبة قلبية مفاجئة، حيث أثرت وفاته على الكثيرين في جميع أنحاء العالم، ومنهم الاسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا حيث كتب مهاجم تشيلسي السابق كلمات مؤثرة إلى ملهمه في كرة القدم بصحيفة فرانس فوتبول.

وجاء في رسالة دروجبا: “عند اعتزالي كرة القدم شعرت بأن حلم طفولتي ينتهي، لكن مع وفاتك، يكون الأمر أكثر بكثير من أن يتلاشى حلم طفل؛ إنها نهاية كرة القدم الخاصة بي، لفكرة أنني كنت دائمًا أضعك كرمز ونموذج وقدوة”.

وأضاف ديديه دروجبا: “الشيء المضحك هو أنه في أول مباراة لي في كأس العالم، كنت ألعب ضد الأرجنتين. وقد سجلت أهدافًا. في تلك المناسبة، رأيتك من بعيد، لكنني لم أجرؤ على الاقتراب منك. أنا شخص خجول، حتى لو كنت لا ترى ذلك دائمًا”.

وأردف: “كقائد منتخب ساحل العاج ولاعب تشيلسي، أشعر وكأنني طفل صغير أمام ملهمي، الشخص الآخر الوحيد الذي ترك هذا الانطباع لدي هو مايكل جاكسون، أنا فقط رأيته من بعيد أيضًا، لكن يا لها من لحظة”.

وتابع مهاجم ساحل العاج وقائده السابق رسالته بالقول: “في عام 2008، كدت ألتقي بك بشكل حقيقي، لكنك اخترت وقت إقامة كأس الأمم الأفريقية لزيارة تشيلسي، وحينها كنت مع منتخب بلادي، عندما رأيت أنك قابلت زملائي في الفريق أثناء وجودي في غانا، أصبت بالجنون، ظننت أنني قد أهين العالم بأسره”.

وأكمل: “أخيرًا، تمكنت من مقابلتك في 2018، في كأس العالم. لا أخشى أن أقول إنه كان أكثر يوم مدهش في مسيرتي الكروية. سأتذكر دائمًا كيف عانقتني وقلت: “دروجبا، دبابة!” لا أعرف ما إذا كنت قد أدركت، لكن قدمي لم تعد تلامس الأرض واستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن أعود للأسفل. لقد كان الأمر أشبه بالكرة الذهبية الخاصة بي”.

وتحدث دروجبا عن تأثره بالحالة الصحية للراحل مارادونا في السنوات الأخيرة وأضاف: “في السنوات القليلة الماضية، كنت حزينًا لرؤيتك لتعاني، اعتقدت أنني أستطيع رؤية الحزن والندم في مظهرك الضائع في كثير من الأحيان. إنه أمر غريب، لأنني تحدثت إليك فقط لبضع ثوان، وعلى الرغم من ذلك، أشعر أنني أعرفك جيدًا”.

وختم حديثه بالقول: “لسوء الحظ، سيتعين علينا تعلم حب كرة القدم بدونك. إنه مثل الاستمرار في حب الحياة بعد وفاة أحد أفراد أسرته. هذا ممكن، بالتأكيد، لكنه سيستغرق بعض الوقت. وداعاً، دييجو. أحببتك كثيرا”.

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