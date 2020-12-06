موسيماني: نستهدف كأس السوبر الافريقي بعد الثلاثية التاريخية

أبدي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بفوز فريقه بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه على طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.

وقال موسيماني، في تصريحات تلفزيونية بقناة “أون تايم سبورتس” يوم السبت :”اشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه خلال المباراة”.

وأضاف:”هناك شخصيات هامة جدا لا بد أن أشيد بها وفي مقدمتهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي واللاعبون وكل من هو في النادي وساهم في هذه الإنجازات وأشكر جماهير النادي الأحمر”.

وتابع :”عندما كنت مع صن دوانز خرجت من بطولة أفريقيا ولكن عدت وفزت بالبطولة مع النادي الأهلي، وفي مكان استحق فيه الحظ والتوفيق”.

وأوضح : “أعد جماهير النادي الأهلي بأننا أمامنا بطولتين مقبلتين فمن الممكن أن نفوز بهما أولهما السوبر الأفريقي“.

وقال :”واجهنا فريقًا صعبًا وأرضية الملعب لم تساعدنا على الأداء والحمد لله على الفوز بالبطولة وهذا هو الأهم”.