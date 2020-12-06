الاهلي يتلقى تهنئة جديدة من أشرف صبحي بعد ملحمة كأس مصر

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري على تهنئة النادى الأهلى بفوزه بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش بضربات الجزاء الترجيحية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي حسب بيان رسمي من وزارة الرياضة المصرية اليوم الأحد- بالروح الرياضية التى سادت الأجواء سواء خلال المباراة أو بعدها، والصورة المتميزة التي ظهر عليها لاعبو الفريقين طوال المباراة، وفي مراسم استلام الكأس والميداليات.

وأشار إلى أن هذه الحالة هي ما تسعى إليها وزارة الشباب والرياضة لتعميمها في كل المنافسات والمباريات في إطار مبادرة “مصر أولاً لا للتعصب”، مقدمًا التهنئة للنادي الأهلي على الفوز بكأس مصر.

وثمن وزير الشباب والرياضة المصري نجاح تنظيم الموسم الكروي 2020-2019 بالرغم من التحديات والظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن عودة النشاط الرياضي هذا العام على مستوى الدوري العام لكرة القدم ومنافسات كأس مصر مع الإلتزام بالتدابير والأشتراطات الإحترازية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة كان له بالغ الأثر في تطور أداء الفرق المصرية المنافسة في البطولات الإفريقية، وكذا تطور أداء المنتخب الأول لكرة القدم والمنتخب الأوليمبي.