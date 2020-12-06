شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: خسارة برشلونة أمام قادش بأخطاء ساذجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صب رونالد كومان، المديرالفني لفريق برشلونة، غضبه على لاعبيه عقب الخسارة أمام قادش بهدفين لهدف خلال الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدروي الإسباني. قال المدرب الهولندي، وفقا لما نشره موقع «ماركا» الإسباني، منذ فترة وأنا أحاول تعديل الأخطاء الدفاعية والفنية بشكل عموما داخل صفوف برشلونة، ولكن حتى الآن لم يظهر ما أقوم به، والديل على ذلك أننا تلقينا خسارة من قادش بأخطاء ساذجة. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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