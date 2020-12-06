شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان عن أداء كهربا: «لاعب كبير» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، بجناح الفريق الأحمر، محمود عبدالمنعم كهربا، خلال لقاء فريق طلائع الجيش في نهائي كأس مصر والذي فاز به المارد الأحمر بفضل ركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء شوطي اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.
وقال قمصان في تصريحات تليفزيونية، عقب لقاء طلائع الجيش، كهربا لاعب كبير، وسيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة مع الفريق.
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