شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: «الثلاثية» حصاد تعب ومجهود إدارة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن فريق الكرة الأول بالنادي، يستحق التتويج بالثلاثية هذا الموسم.

وأضاف محمد مرجان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «تتويج الأهلي بالثلاثية مستحق، هذا نتاج صبر وتعب إدارة الأهلي طوال السنوات الماضية».

وتابع: «الموسم المقبل، سيشهد صعوبات كبيرة، نظرا للتدعيمات المميزة التي قامت بها كافة أندية الدوري الممتاز، وسيكون موسما شاقا وصعبا».

وأكمل: «الأهلي مؤسسة وليس أفراد، الخطيب نجح منذ توليه قيادة الأهلي، في إرجاع الدور المؤسسي للقلعة الحمراء، والجميع على قلب رجل واحد».

وعن موعد إقامة كأس السوبر الإفريقي، قال: «البطولة ستقام في الفترة مابين 14 إلى 18 ديسمبر، وفي القاهرة، اللوائح تقول ذلك، رغم اعتراض نهضة بركان المغربي».