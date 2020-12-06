شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر: اختلف مع موسيماني في الدفع بـ «بانون».. وهذه نصيحتي لـ «مروان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عامر، لاعب الأهلي السابق، إن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، لم يكن موفقا في قرار إشراك بدر بانون في نهائي كأس مصر.

وأضاف محمد عامر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، «لا أتفق مع موسيماني في الدفع ببدر بانون أساسيا أمام طلائع الجيش، بدر إضافة كبيرة للأهلي، لديه ثقة في نفسه ويجيد الاستلام والتسليم والتغطية، لكن ما كان يجب إشراكه أساسيا».

وأكمل: «طاهر محمد دائم التحرك داخل الملعب وتدريب فردي مع المدربين، وسيكون إضافة مميزة لفريق الأهلي، ومحمد بسام من نجوم مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي الكأس».

وتابع: «مروان محسن محتاج تدريبات إضافية، ولابد من توظيف صلاح محسن في هذا المركز، وطارق العشري، اعتمد على خطة دفاعية وكان يمكنه خطف هدف مبكر أمام الأهلي في أول 15 دقيقة».