شكرا لقرائتكم خبر عن قطار باريس سان جيرمان يعود للانتصارات من محطة مونبيلييه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز باريس سان جيرمان بصعوبة بالغة على مضيفه مونبيلييه (3-1)، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الفرنسي. وسجل كولين داجبا ومويس كين وكيليان مبابي، ثلاثية الفريق الباريسي في الدقائق 33 و77 و91، بينما أحرز ستيفي مافيديدي هدف مونبيلييه الوحيد، في الدقيقة 42. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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