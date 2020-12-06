شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تهنئ الأهلي وتشيد بأداء طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بخالص التهاني لفريق النادي الأهلي وجماهيرة وأعضائه ومجلس إدارته بقيادة محمود الخطيب لتحقيق لقب بطل كأس مصر، بعدما حصد لقب بطل الدوري الأفريقي والدوري المصري، مع خالص التمنيات الطيبة لفريق النادي الأهلي في مباراته القادمة.

ويتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بخالص التمنيات والتوفيق فيما هو قادم لفريق طلائع الجيش والذي قدم أداء مميز ومشرف يدل على تقدم المنظومة الرياضية لطلائع الجيش بقيادة العميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري حيث ضرب فريق كرة القدم بطلائع الجيش مثالا في الروح الرياضية والأداء المشرف حتى حصد وصيف كأس مصر لأول مرة.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الفائز من مباراة نهائي كأس مصر هو كرة القدم المصرية للمظهر الحضاري الذي ظهر به الفريقين والأداء المشرف والروح الرياضية التي ظهر عليها الفريقان والتي تعبر عن الهدف الرئيسي للرياضة وهو التنافس الشريف.