شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورج يتعادل مع كولن ويواصل سلسلة «اللاهزيمة» بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عوض فولفسبورج تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه كولن ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

ومنح يان تيلمان، البالغ عمره 18 عاما، التقدم لكولن بهدفه الأول على الإطلاق في الدوري في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة عند حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة في مرمى كون كاستيلس حارس فولفسبورج.

وأدرك فولفسبورج التعادل بعد 11 دقيقة من ركلة حرة من ماكسيميليان أرنولد لكن أوندري دودا أعاد التقدم لكولن قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة مباشرة في الزاوية العليا.